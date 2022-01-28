全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景 副刊版 2022/01/28 分享： 疫情下相信不少人已玩遍港九各大酒店Staycation，位於中環的文華東方酒店，可說是香港豪華酒店品牌代表之一。最近集團更擴展至深圳，最新的深圳文華東方酒店剛於1月20日正式開業，將奢華五星級酒店體驗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 2022/01/07 百年鋼鐵遺迹活化 工業風北京首鋼園香格里拉開幕 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 2021/12/24 城市綠洲馬德里Villa Magna 瑰麗酒店新開幕 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 2021/12/03 Belmond聯乘名導Wes Anderson英倫豪華古董鐵道遊 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 2021/11/19 艾美酒店度假村進駐馬爾代夫 浸入湛藍印度洋懷裏 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 2021/11/05 泰國開關歎城市Resort 遊走曼谷型格凱賓斯基酒店 酒店 深圳 Staycation 大灣區 人民幣