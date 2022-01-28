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全新深圳文華東方酒店 奢華配套飽覽城市美景

副刊版 2022/01/28

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疫情下相信不少人已玩遍港九各大酒店Staycation，位於中環的文華東方酒店，可說是香港豪華酒店品牌代表之一。最近集團更擴展至深圳，最新的深圳文華東方酒店剛於1月20日正式開業，將奢華五星級酒店體驗

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欄名 : Travel

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