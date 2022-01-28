娛圈蹺王吳雨　星途看造化　生意靠觸覺

▲ 吳雨先生，人稱「大哥」，從事影視、音樂演藝製作及管理逾45年，任職無綫電視20年至製作總監，2017年獲頒銅紫荊星章。曾任英皇娛樂集團董事兼行政總裁等要職，現為香港藝術發展局委員，曾獲選為國際唱片業協會（香港會）主席。

渡輪上，有人賞浪，有人聽收音機，各自精采。想不到，40多年前偶然在船上聽來的廣播劇，竟徹底改變了娛樂圈「大哥」吳雨的一生。有幸再與這位認識多年的好朋友見面，細聽他多年來創作及娛樂企管的心得。

人生不少際遇，似乎都在「想不到」之間展開。「那天搭船上班，在收音機聽到廣播劇《遊戲人間》（即是後來大受歡迎的諷刺時弊節目《十八樓C座》前身）， 覺得內容『過癮』有趣，於是回家後用了劇中『李三腳』的角色，一口氣寫了份廣播劇本，寄到商（業電）台去。」「想不到數日後，他收到商台監製胡沙來電，對他大表讚賞，並約見面談。經這位啟蒙老師略為指點後，當時在針織公司任職的吳雨，就以創作這齣廣播劇的兼職起步，開展了他娛圈璀璨多姿的事業。

加入無綫 「大哥」靠嚇

其後，吳雨在電視廣播有限公司（無綫）負責資料搜集的林旭華介紹下，輾轉認識了負責《歡樂今宵》創作改革的領軍人物劉天賜，並獲邀擔任全職編劇。吳雨不負期望，經過十數年的努力，由創作部的創作主任被提升為製作部的總監，統領無綫所有節目的行政及製作！

在娛樂圈他有「大哥」之稱，原來那竟是由「靠嚇」而來。「有天與同事到遊戲機中心打機，怎料有個孩子卻佔着那部機，玩個不停，於是同事就指着我跟他說：『我大哥在此，你再完不了就……』那小子立即嚇得落荒而逃。『大哥』之名便不脛而走。」其實，憑着吳雨在圈中的經驗和關係，這「大哥」之名，亦當之無愧。

▲ 無論在創作、造星、企管上，蹺王吳雨都能靈活創新，八面玲瓏，創出佳績。圖為筆者（Grace Tse，左）與他合照。

時勢造星 走紅看造化

談及「造星」，當年吳雨任華星娛樂總經理時，正是他一手把陳奕迅、楊千嬅、梁漢文包裝成為「華星三寶」。成功造星之餘，他也曾提攜、捧紅容祖兒、Twins、張敬軒等迄今仍穩站一綫的巨星。不過，這位「娛圈伯樂」也道出燦爛星途背後的殘酷現實：「做這行，『一加一』並不等如二，而是『等如』很多『失敗』。栽培藝人，為他們『包裝』，是『造星』，但之後卻要看他們的『造化』。」吳雨坦言，星途難料，即使當紅如Mirror，至於能否繼續走紅，確是半點不由人，正是「時勢造英雄，而非英雄造時勢」。

為電視度蹺，監製節目稱王之後，吳雨便晉身娛樂集團高級管理層，擔任英皇娛樂 CEO，同樣八面玲瓏。吳雨認為，經營一盤生意，「市場觸覺」相當重要。回想當年微博興起之初，他已問同事：「微博有否商機？可否變成生意？」當時同事都無言以對。未幾，他便親赴北京，最後與微博成功達成合作協議，為企業帶來巨額收益。這不但印證了CEO市場觸覺重要，也看到了吳雨高瞻遠矚的精準眼光。

另一有趣的商業博弈，是當年卡拉OK兩大集團——Big Echo與Energy，以及加州紅與Neway的獨家播歌權之戰，雖然最終由後者勝出，但其後樓上卡拉OK興起，要求吳雨讓他們也可分一杯羮。於是，他再度出蹺，與已獲獨家播放權的老闆們磋商：「如不放權，樓上卡拉OK就很大機會用盜版的方式去經營，那麼，版權費就會形同虛設。他們在沒有成本下運作，對你們造成不公平競爭，應該都要他們交版權費才能有播放權。」最終，以大家都感到公道的價錢來解決矛盾。吳雨就憑着敏銳的市場觸覺，點出利害，巧妙斡旋，成功締造皆大歡喜的三贏局面。

縱橫娛樂圈多年，素來「計仔」多多的吳雨怎會言休？早前他為浸會大學監製了一部電影，以教育為背景，拍出學校、學生及家長之間的矛盾關係，師生情、父女情和男女主角愛情綫穿插，非常感人！電影已安排在農曆新年後上映，大家且拭目以待，期待大哥帶來的最新驚喜！

【後記】創意求變 永不言倦

與大哥相識已近30年，看到他在不同範疇都敢於跳出框框，運用創意，靈活變通。難得他慷慨分享了他的企管之道，實在獲益良多。令人敬佩的是，他除了在大學培育下一代之外，亦不斷自我提升，修讀中醫課程，並取得驕人的成績，這份永不言倦的精神，實在很值得學習！