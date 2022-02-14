市場發展瞬息萬變，「優質管理獎」亦一直與時並進，除了大獎、卓越獎及傑出獎外，近年管協亦特別設立「中型企業特別獎」及「小型企業及初創企業特別獎」，鼓勵更多中小企及初創企業參與角逐獎項，砥礪互進。

「優質管理獎」的評審準則根據美國著名的鮑德里奇（Malcolm Baldrige）優質管理框架釐定，涵蓋領導才能、策略、客戶、評估、分析和知識管理、工作團隊、營運與業績7大範疇，參照有關準則進行全面嚴格的評審，評核各參賽企業的表現。

深明卓越管理是企業成功的根基，香港管理專業協會（下稱管協）早於1991年已舉辦「優質管理獎」，通過表揚具出色管理表現的企業，為各行業樹立典範，全面推動本港整體管理水平持續提升。

2022年「優質管理獎」現正接受報名，歡迎在香港經營核心業務或於香港上市的企業報名參加，競逐各個獎項。

2022年度優質管理獎 截止報名日期 2022年3月21日 報名及查詢 電話：Victoria Lo 2774 8528

Bowie Chan 2774 8504 電郵：qualityaward@hkma.org.hk 網址：www.hkma.org.hk/qa/front.htm

▲ 在2021年度優質管理獎頒獎典禮中，各得獎機構及企業於同業見證下獲得嘉許，並為業界樹立典範。

2021年度「優質管理獎」大獎

嘉里物流聯網有限公司 靈活應變提升競爭優勢

作為國際第三方物流服務供應商，嘉里物流聯網（集團）多年來憑藉優質管理提升服務質量及營運效率，助集團在行業激烈競爭中突圍而出，領先全球；即使面對疫情挑戰，仍能迅速應變，成功鞏固現有客戶群，並吸引更多潛在客戶，提升市場佔有率。

嘉里物流聯網認為，參與優質管理獎可為集團作系統性評估，同時與不同企業進行交流，汲取多方經驗，全面提升管理水平。集團深信，置身瞬息萬變的世代，企業政策必須保持靈活，才是致勝關鍵。

集團又透過全球執行委員會在董事會及各委員會的協助及指導下，定立清晰明確的企業願景，配合為核心價值「VOICE」，推動團隊上下以至供應商更重視職業操守。

2021年度「優質管理獎」卓越獎

香港房屋協會 完善管理見成效

成立逾七十載的香港房屋協會（房協），一直以解決香港房屋問題為己任。自50年代興建首個「出租屋邨」，至近年開展「資助出售房屋」及「長者房屋」項目，皆為香港房屋發展貢獻良多。

作為本港獨立的非政府與非牟利機構，房協致力建立良好的管理架構與奉行優質的管理方針，並身體力行制定清晰的目標、宗旨，達至上情下達，以實踐優質管理。

為此，房協早於2000年已實施由監事會及執行委員會組成的雙層管治架構，廣邀具專業背景或熟悉社會服務的賢能之士擔任成員，去年房協委託獨立顧問檢討管治架構，更獲鑑定成效卓著。

2021年度「優質管理獎」卓越獎

卓佳香港 以科技為管理增值

卓佳集團（卓佳香港）為亞洲領先的業務拓展專家，更是行內推動數碼化管治工具的先軀，深信實踐優質管理不能單靠個別部門的努力，而是要讓所有員工投入和支持，發揮最大功效。

優質管理獎具高度認受性，卓佳香港指獲獎是對團隊的肯定和認同。而在準備參賽期間，內部討論已有助加強團隊上下實踐優質管理的一致性；藉此良性競爭平台，公司更可檢視自身管理水平，並透過與專業評審的討論獲得增益，同時可從其他參賽企業身上取長補短，改善本身的不足。

卓佳香港將繼續加快數碼發展的步伐，善用科技提升管理水平，並將經驗應用在客戶身上，為不同行業實踐創新的數碼管治方案。

2021年度「優質管理獎」優異獎

登輝控股有限公司 五大價值奠管理基石

登輝控股有限公司（登輝）專營電熱家電產品，除獲選為「福布斯亞洲200強優秀上市中小企業」外，更被納入MSCI香港微型股指數成分股，成績斐然。當中離不開管理層的領導才能和遠見，帶領公司屢創高峰。

登輝秉持五大核心價值，包括至臻設計、至臻價值、至臻品質、至臻溝通及至臻服務，滿足所有持份者的需求。此外，登輝管理層更運用了「三螺旋理論」，以「產品價值最大化」為目標，透過公司、專業顧問和客戶三方互動溝通，為各持份者創造最大價值。

登輝認為，參與優質管理獎有助推動企業尋求突破，令管理水平不斷提升，並寄語企業應着重與各持份者的緊密溝通，懂得易地而處，彼此才可建立長遠及雙贏的業務關係。

2021年度「優質管理獎」中型企業特別獎

利記集團 重人才管理屢創高峰

利記集團（利記）從傳統五金小店起家，歷經七十四年發展為上市公司，更是亞洲最大規模的有色金屬供應商。其管理成功之道首重與時並進，持續引入新科技、加強人才培訓，不斷提高產品品質，贏得客戶信任。

有鑑於每個生產環節均需要同事堅守細節，保持高品質的原則，利記深信，人才是推動企業實踐優質管理的重要環節，特別是具經驗和專業技能的員工。為此利記投放很多時間建立公司文化，吸引人才留效。

利記的客戶廣及不同行業，作為負責任的金屬原材料供應商，利記除致力建立優質管理系統外，也推出讓員工分享實踐經驗的知識管理平台，確保生產品質符合市場標準，在疫情期間亦能靈活應變。

2021年度「優質管理獎」小型企業及初創企業特別獎

鋁遊家有限公司 建構應急管理機制

作為屋宇署認可的「組裝合成」建築法製造商，鋁遊家有限公司（鋁遊家）在疫情告急之際，曾為香港檢疫中心工程供應大量檢疫單位，獲得一致好評。

在優質管理方面，鋁遊家除了由掌舵者牽頭，與管理層共同制定優質管理的目標和戰略，亦建立了良好的應急管理機制與供應鏈管理，同時制定目標、構建體系、領導、分析和知識管理、客戶關係、團隊管理，以及合適的質量管理體系，再由上而下按要求貫徹落實，彰顯成效。

2021年度「優質管理獎」小型企業及初創企業特別獎

Ensec Solutions Hong Kong Limited 時刻緊貼市場脈搏

成立於2008年的Ensec Solutions Hong Kong Limited（Ensec Solutions），一貫致力為亞洲市場客戶帶來全方位的保護，並力求提升門禁監控及電子防盜系統等產品的服務質素。

Ensec Solutions深信，做好管理首要是保持市場觸覺，確保產品設計與功能貼合最新市場趨勢。除此以外，服務商業客戶，人才對公司發展至為重要，該公司一直提供比同行豐厚的薪酬與佣金，並全數資助員工參與進修計劃，令他們感受到公司的重視和支持，從而增加歸屬感。

2021年度「優質管理獎」小型企業及初創企業特別獎

裝修佬科技有限公司 推動裝修數碼化

留意到香港裝修市場缺乏規管和標準，裝修佬科技有限公司（裝修佬）捉緊機遇，以O2O模型將裝修數碼化，為傳統線下市場帶來「標準化、自動化、透明化、方便化」四大價值，助業界提升及轉型。

高增長科技初創企業要在傳統行業中掀起改革，必須在專業架構和靈活彈性之間取得平衡。裝修佬透過流量中心、O2O模式、裝修生態圈及智能配對四大板塊，組建最大槓桿效應，為公眾帶來盡應所需的一站式網上裝修平台。

2021年度「優質管理獎」小型企業及初創企業特別獎

雲耕一族城市農業有限公司 管理應用孫子兵法

作為推動建構綠色城市的社企，雲耕一族城市農業有限公司（雲耕一族）通過在商住大廈闢建「天台農場」，逐步將種植理念推展至社區每個角落。

雲耕一族在管理上引用了《孫子兵法》的戰略要點—「道天地將法」的元素，如按時節種植合適的農作物、推行有效的團隊培訓，以及構思適用於天台的農場管理模式等，達致天時地利人和。該公司又鼓勵中小企參與「優質管理獎」，讓專業評審為其管理措施「把脈」。

2021年度「優質管理獎」小型企業及初創企業特別獎

宏才拓展有限公司 上下同心穩中求拓

宏才拓展有限公司（宏才拓展）一直在市場穩步發展，近年重點開發關顧長者居家安全和健康所需的樂齡產品，繼此前獲得「工商業獎︰升級轉型優異證書」後，更在應屆「優質管理獎」再下一城。

宏才拓展以「穩中求拓」為目標，藉建立精準而清晰的企業文化，讓員工充分掌握公司的發展方向和原則，達至上下同心，不斷與時並進，實現既定目標。而中小企透過角逐獎項，更能從專業評審的意見中審視不足，作出持續改善。

歷屆得獎企業心聲

2020

AECOM Asia Co. Ltd

AECOM着重建立全方位的品質管理體系，確保每個項目均安全卓越交付，實現「安全，品質為先」的企業文化，在持續推動創新與完善風險管理之間取得平衡。 2020年勇奪大獎的AECOM指出，要達致優質管理，首要是制定明確的策略和目標，向員工傳遞清晰的企業文化和核心價值，以及提供方向性的指引；而推行全面的人才培訓計劃，配合建立完善的工作流程和績效評估系統，也是保持管理質素的關鍵要素。

2019

ASM Pacific Technology Ltd

ASM Pacific Technology早於2016年即啟動了集團「卓越企業計劃」，以推動流程的改善及標準化。集團的香港團隊參與了2019年「優質管理獎」並獲得榮譽大獎，足證實踐優質管理成效顯著，並對全體員工帶來很大的鼓舞。該公司又建議參賽企業應先評估其管理水平與「優質管理獎」要求的距離，然後制定改進的目標及所需的時間與資源，再由高層管理牽頭，鼓勵全體員工同心協力投入參與，共同努力改進，方能卓有所成。

2019

金門建築有限公司

金門建築有限公司榮獲2019年「優質管理獎」大獎，對公司及全體員工是極大的鼓勵，有助推動公司繼續透過不斷優化管理，以實現行業現代化、數碼化及自動化，並成為客戶首選的智能承建商。該公司秉持以人為本的文化，致力培育人才，讓員工發揮最大潛能。因應社會的持續發展，客戶要求的不斷上升，期望各行業都能朝向優質管理的目標邁進，一起努力建設美好的香港。

2018

康業服務有限公司

康業服務有限公司（「康業」）秉持「以心待客，以廈為家」的理念，致力提供完善及先進的物業管理，對獲得2018年「優質管理獎」最高殊榮大獎深感榮幸，當中有賴全體同事不斷努力及付出，也見證康業成功建立創意文化，並透過自行研發產品及引進物聯網技術，提升業戶生活體驗、提高員工工作效率及營運質量，締造美好家園。康業將繼續推動智能化管理，在創新路上邁步向前。

▲ 2022年度優質管理奬由即日起至3月21日接受報名，請登入：www.hkma.org.hk/qa/front.htm

（資料由客戶提供）