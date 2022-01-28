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東京拉麵名店丸め登陸香港 必吃主打燕三条系拉麵

副刊版 2022/01/28

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來自東京東久留米市的拉麵名店「丸め背脂煮干」最近登陸香港，選址旺角這個拉麵戰區，為大家增添多一個拉麵選擇。

「丸め背脂煮干」主理人丸目精一從事拉麵事業達15年，一直醉心鑽研「燕三条系」拉麵，今次選香港作

...

欄名 : 新鮮熱辣

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