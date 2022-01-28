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西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表

副刊版 2022/01/28

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農曆年前，各春花已「漸見眉目」開放，最先拔頭籌的是吊鐘花，當中尤以西貢大枕蓋人氣最旺，一片緋紅，齊齊為大家絢麗「開年」。之後就是黄花風鈴木、鐘花櫻桃、杜鵑、繡球花等相繼發放，爭妍鬥麗的讓人期待。

近月西

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欄名 : 本地遊

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