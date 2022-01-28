Omicron來襲，入夜香港再次水盡鵝飛，醫生至愛晚宴飯局不可再，惟兇惡病毒阻不了港人為食習慣。

「到會」爐火重燃，豐儉由人，從麥記到福記生意滔滔，麥記速送服務一天二十四小時送漢堡包炸雞到門口，足不出戶一百幾十元便已可果腹。而福記卻代表另一層面，是有錢人在家豪門夜宴的代表，廚師到會預備高水平美食，香港著名酒家福臨門本來就是「到會」起家。一九四八年，徐福全創立「福記」筵席到會服務，因廚藝高超而他亦將一眾食材攜帶上門，不用主人家煩惱，成為富有人家寵兒，數年後才改名為福臨門，到了七十年代在灣仔開店，成為香港飲食界傳奇。

福記早已不做到會生意，疫情下，香港興起各式高級到會，日本菜、法國菜、意大利菜應有盡有，有些是專門做到會的，也有些是大餐廳廚師秘撈，專心為幾位客人服務，製作效果比餐廳還高，食材選擇更是高級路綫，而價錢則與餐廳相若。

近日最精采的經驗，竟是越南菜到會，港人西廚出身，到越南多年，把法式廚藝和高級食材混入經典越菜，例如荷葉香芋炙燒韓牛，就是用高檔韓牛，再配法式奶油脆包；而主菜之一是越南煙熏魚，用上胡桃木和甘蔗來煙熏法國野生鱈魚，外面香脆內裏軟滑；就連壓軸那碗雞絲湯河，也用上熊本縣土雞，甜美至極。

當然還得嚴守防疫措施，一眾人員全已接種疫苗和鼻咽拭子測試，安全到會最重要。