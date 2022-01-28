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人才和庸才

副刊版 2022/01/28

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與某國際人力資源公司的副總裁閒聊，她說，現時每個行業對人才都有三大要求：一、行業領域的專門技能（Industry Specific Skills）；二、社交媒體技能（Social Media Skills），例如：自己在社交媒體的影響力（influencing）；在社交媒體能發放吸引人的文字、相片或影片（posting）等。

而我認為最重要的，是她說的第三項：軟技術（Soft Skills），皆因行業領域的專門技能，只要有醒目而有心者入到去一間公司，自然會從邊做邊問邊觀察，很快就會掌握到最基本的專門技能；至於社交媒體技能，九○後出生的，基本上是成長於社交媒體年代，技術操作上應該毫無難度。但軟技術，其實不是技術性知識，而是涉及一個人的個性、思維和視野，需要長時間培養。現世代無論從事甚麼行業和職業，若沒有以下的軟技術，無論讀書有幾叻，都難以成為「人才」：Flexibility（靈活性）、Creative Thinking（創意思維）、Networking（人脈網絡）、Reliability（可靠性）、Communication（溝通能力）、Critical Thinking（批判性思考）和Team Management（團隊管理）。

面對現世代的種種挑戰，讀書成績已非決定「人才」的單一元素。Soft Skills雖然被稱作「soft」，但實則非常重要。軟技術之培養，我認為有兩「通」之能力：一、溝通能力；二、變通能力。若一個人毫無溝通能力，一開口就有令人反感，又或頭腦硬化，人家已向前十步，其人還停留在用第一步的方式去處理第十步的問題，那絕非人才，分分鐘淪為庸才。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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