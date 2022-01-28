烏克蘭局勢依然緊張，美國及歐洲股市大幅波動，港股也被波及。會不會真打起來？最後如何收場？

今天的形勢自有它的歷史根源。二次世界大戰後美蘇冷戰，到了80年代時，蘇聯基本上是中了美國心戰之計，一敗塗地，整個蘇聯瓦解，經濟崩潰、民生凋零，但仍幸手上還掌控着一大批核彈及先進武器，西方國家也不敢太過胡來（見本欄去年12月31日「美俄博弈對中港的啟示」一文）。

美拉攏東歐國家 圍堵俄羅斯

美國的國策一直都是要壓制蘇聯，以及後來的俄羅斯，這與意識形態關係不大，霸權利益才是主導，所以即使是親美的葉利欽主政時，美國一樣步步進逼，在蘇聯解體後拉攏東歐國家，慢慢對俄羅斯形成圍堵局面。

美國的一種具體策略，便是挖俄羅斯的牆腳，不斷把東歐國家以及從蘇聯解體出來的國家拉入北約，與俄羅斯領土接壤的國家如愛莎尼亞及拉脫維亞，也一早入了北約，俄羅斯當年也無可奈何；但現在有重要戰略位置、與俄羅斯腹地接壤的烏克蘭也被鼓動加入，可把俄羅斯置入險境。2014年俄羅斯為了奪回克里米亞，還打了一仗，歐美國家也無可奈何。

烏克蘭夾在俄羅斯與北約之間，最好的策略本來便是保持中立，扮演緩衝國的角色。若是親美國，肯定會得罪就在身旁的俄羅斯，除非美國肯與擁有強大軍力的俄羅斯大打一仗，否則烏克蘭只是自己在找死。

烏克蘭倘入北約 勢威脅俄安全

對俄羅斯而言，若烏克蘭加入了北約，本身的安全便會受到嚴重威脅，俄羅斯人民也會對政府十分不滿；而對於美國及其他北約成員而言，多一個烏克蘭在北約只是錦上添花之事，與生死存亡無甚關係。

美國霸權的作風是事事想贏盡，得寸進尺，其他歐洲國家卻不見得有此惡習。如果美國國力足夠強大，也許她能按照其霸權思維行事，但美國近年內外交困，國債直衝29萬億美元、人民分裂、通脹失控，又剛從阿富汗倉惶逃離，還有與一個超級軍事強國打仗的氣魄嗎？

美國總統拜登說不會派兵，是符合其客觀形勢之言；美國不打，歐洲諸國也不會自找麻煩，與俄羅斯戰場上相見。烏克蘭恐怕是被美國賣了。

美國為了保住霸主地位，總要說些場面話，表明若俄羅斯派兵進入烏克蘭，便要承受巨大代價。也許這代價包括對普京個人的制裁，但這不會有用；一般相信，美國能出的招，最厲害的還是切斷俄羅斯與SWIFT的關係。

倘SWIFT排除俄 美元霸權受損

SWIFT是一個國際上銀行貨幣交收的資訊系統，由200餘個國家及地區共11,000家銀行組成，一個國家若被排除出去，付錢給其他國家或從其他國家收錢都會十分困難，國際貿易也會應聲下跌。SWIFT不屬於任何國家，它政治上中立，但美國卻可通過制裁SWIFT中不聽話的人員，迫使它受美國指揮。

實際上，美國也不是事事都能迫使SWIFT就範，因為剔除一個國家會使國際滙市大起波動，2012年制裁伊朗倒是一個例外；若受制裁國家強大，SWIFT會怕茲事體大，不敢動手。俄羅斯是軍事大國，貿易總額每年約8,000億美元，世界多個國家如德國與中國，都十分樂意買俄羅斯的能源，她們不會願意見到俄羅斯無法參與國際貿易。

美國若是用盡九牛二虎之力，也許能把俄羅斯逐出SWIFT，但這對美國也是十分不利：美國霸權的基礎之一便是美元，若俄羅斯這樣的大國也不在SWIFT，且因而不能用美元交收，必會使不少國家探索其他交收系統，減少使用美元；假以時日，這有可能把美元霸權連根拔起。

中俄互補聯手 美國恐難應付

因此，除非迫不得已，美國會鼓勵多些貿易用美元交收，若用SWIFT這武器，也是一種損人損己的七傷拳，能不用便不用，虛言恫嚇的成分甚大；更有甚者，若真把俄羅斯從SWIFT踢走，俄羅斯必會加強與中國的合作，中國需要俄羅斯的石油、天然氣、小麥，俄羅斯則對中國齊全的工業產品有強大需求，兩國互補性很強，若中俄聯手，美國很難應付。

普京是一個深明美國弱點的人，他可用何種策略？若美國不再鼓動烏克蘭加入北約，局面可能緩和；但若烏克蘭自己找死，要加入北約，俄羅斯揮軍入烏，換掉其政府，讓親俄人執政，並不奇怪，反正北約不敢開戰；SWIFT的制裁是雙面刃，俄羅斯若有與中國合作的底氣，大可不受威脅。若果真如此，世人會再次看到，美國放棄了阿富汗後，可以再丟棄烏克蘭，台灣的民進黨政府也會感到唇亡齒寒。

▲ 對俄羅斯而言，若烏克蘭加入了北約，本身安全便會受到嚴重威脅，人民也會對政府十分不滿。（路透社資料圖片）