配合動態清零 防疫策略須更嚴謹

最近一星期，本港新冠病毒感染數字爆發性上升，第五波疫情來勢洶洶，在葵涌邨更出現大規模感染及傳播，令當局決定封鎖其中兩幢大廈以及實施禁足令，防止住客離開住所。

事後證明今次封邨的決定是正確的，在短短數天，葵涌邨已有高達300多宗新增個案，其中逸葵樓由於早前個案持續增加，禁足令更需要延長。

隨着封邨及強檢同時實施，新增個案除了首天急增，往後數天已逐漸平穩甚至下降，反映禁足令使相關大廈的人流下降，減少公共地方環境污染造成傳播的風險，人傳人風險亦有所降低。但是，一旦大廈內有住戶染疫，與其一同家居隔離的家人感染風險很高，加上透過患者排洩物經喉管造成垂直傳播的風險不容忽視，被禁足的居民難免擔驚受怕。

另外，居民要每天進行檢測，當感染者排隊或經過公眾地方時，可能會傳染其他輪候居民，故現時安排雖可減輕竹篙灣或世博館檢疫中心的負荷，甚至有人認為家居檢疫對檢疫人士來說相對較易接受，但對於被困在大廈內的居民來說，檢疫地點的傳播風險並未降低，檢疫時間亦有需要適當延長，以期截斷傳播鏈。

由於Omicron變種病毒的傳播性十分高，當局有必要以更嚴謹及前瞻性的追蹤，以配合「動態清零」政策，否則就算能避免個案爆發性增加，卻無法杜絕隱形傳播鏈在社區紮根，以致出現一波又一波的小型爆發。

防控變種毒疫情 屢現瓶頸

事實上，雖然當局採取嚴謹的個案追蹤以及隔離政策，加上檢測人均數量於全球名列前茅，但由於現時「安心出行」程式無追蹤功能，在檢測效率及人員數量上亦未能大幅度增加，單靠香港本土醫護人員並不足夠進行全民檢測；加上政府在檢測上採取「應檢盡檢」的大原則，而非強制全民檢測，檢測要求上亦較依重黃金標準的PCR基因檢測而不是病毒抗原快速檢測，種種瓶頸令控制Omicron疫情略顯力有不逮之感。

故此，現時坊間有建議採取與外國一致的「與病毒共存」策略，待有計劃地為兒童和長者積極安排接種疫苗，到達9成以上接種比率，加上在疫苗有效的空窗期內，盡早採取「疫苗氣泡」，適度有為地「與病毒共存」。

所謂適度有為，當然並非如英美等國般的「躺平」策略，而是指控疫目標不再是「清零」，取而代之是容許正常活動，輕症者採取居家隔離及追蹤監察、適當隔離密切接觸者、高危人士及長者則於隔離病房進行監察治療。顯然這會與內地現時的控疫政策背道而馳，但同時有機會與世界各地構建「疫苗氣泡」，令香港的外向型經濟重現起色。

積極收緊策略 助推動通關

如政府當局堅持以「動態清零」為最終目標，推動與內地通關，當局則需要積極收緊現有防疫策略。以現行策略，把一波疫情控制下來的時間較內地為長，一旦有個案走漏，熔斷機制將令兩地通關即時中斷；控疫策略與內地不一致，加上遇上傳染力高的Omicron病毒，通關恐怕遙遙無期。

如控疫措施不夠徹底，之後往往需要更長時間才能將疫情壓制，但嚴格措施實施太久，亦會令市民普遍產生抗疫疲勞，影響抗疫意志；如經濟活動停頓過久，對各行各業的影響定必更大、更深遠，市民怨聲載道，或會影響政府施政及支持率。

今年是特首選舉關鍵年，由抗疫引發的政經動盪，必定是候選人最頭痛的問題，更有機會牽動中央決定來屆特首的盤算。

（文章只代表個人立場）

▲ 本港第五波疫情來勢洶洶，在葵涌邨更出現大規模感染及傳播。（資料圖片）