Mind HK「為精神健康」2月日行萬步可獲獎 行政人員版 04:00 2022/01/28 分享： 疫情下要保持健康，公關姊妹同黛安講，慈善團體Mind HK連續第5年舉辦「為精神健康Move It」活動，今年以「大踏步」為主題，鼓勵大家喺2月內以唔同方式完成28萬步嘅目標，即平均日行1萬步，希望提醒大家多做運動。 參加者下月19日前可【按此】登記參加，之後進行任何可計算步數嘅運動，如步行、遠足、跳舞等，以App記錄步數；只要2月內能達標，即可獲得獎賞。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 《晴報》送福袋 感謝派報員疫下堅守崗位 今日 《晴報》送福袋 感謝派報員疫下堅守崗位 八卦名利場 - 恒生賀歲劇《我不如…煮麵吔》溫情搞笑 今日 恒生賀歲劇《我不如…煮麵吔》溫情搞笑 八卦名利場 - FOOD-CO賀年食品大募集 與基層分享新年喜悅 今日 FOOD-CO賀年食品大募集 與基層分享新年喜悅 八卦名利場 - 7仔預購站 「小丸子去旅行系列」口罩萌爆 2022/01/27 7仔預購站 「小丸子去旅行系列」口罩萌爆 八卦名利場 - 信和商場「Love in the City」 巨型LED心意卡幕牆高調示愛 2022/01/27 信和商場「Love in the City」 巨型LED心意卡幕牆高調示愛