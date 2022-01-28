Mind HK「為精神健康」2月日行萬步可獲獎

疫情下要保持健康，公關姊妹同黛安講，慈善團體Mind HK連續第5年舉辦「為精神健康Move It」活動，今年以「大踏步」為主題，鼓勵大家喺2月內以唔同方式完成28萬步嘅目標，即平均日行1萬步，希望提醒大家多做運動。

參加者下月19日前可【按此】登記參加，之後進行任何可計算步數嘅運動，如步行、遠足、跳舞等，以App記錄步數；只要2月內能達標，即可獲得獎賞。

本文轉載自《晴報》