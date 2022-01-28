創業10年是一個奇妙的旅程，發現很多本來意想不到的事情。過程中有很多體驗，其中一個體驗是我當初沒有預期的，原來經營一個廣告集團，也有其網絡效應（network effect）。

我本來以為網絡效應只適用於互聯網行業。網絡效應是指產品及服務價值會隨着用戶的增加而提升，當用戶人數達到一定規模後，他們對網絡的依賴便很高，也不容易離開這個網絡。其中一個例子就是社交媒體，當你所有朋友都在這個網絡互動時，你對這個網絡的黏着度便愈高。

剛創業的時候，我們只有4個人，當時盈利能力很弱，連出糧給自己的能力也沒有，所以我只好當義工。隨着集團的規模漸大，經營壓力愈小，盈利能力也漸長。我當初以為這只是規模效益（economy of scale），即規模愈大，分工愈精細，通過共享資源，子公司集中做他們精於做的事情，盈利能力便提高。

但我漸漸發覺，除了規模效益，還有網絡效應。集團規模漸大的時候，能吸納更多人才，也吸納更多想創業的人，在我們的生態系統下創業。另一方面，有更多客戶，不是因為集團旗下某一家公司而聘用我們，而是因為整個集團的網絡，當聘用集團之後，便可以用集團旗下所有專業範疇的公司，而無論人才或客戶的黏着度都更高。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》