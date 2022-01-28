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Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款

行政人員版 2022/01/28

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目前，商戶需要插入或通過藍牙連接Square Reader等附加組件，才可在iPhone上接受信用卡支付。但蘋果（Apple）將有新技術服務，允許商戶直接在iPhone上接受信用卡付款，並且無需使用第

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欄名 : 科技新知

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