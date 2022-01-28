Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 行政人員版 2022/01/28 分享： 目前，商戶需要插入或通過藍牙連接Square Reader等附加組件，才可在iPhone上接受信用卡支付。但蘋果（Apple）將有新技術服務，允許商戶直接在iPhone上接受信用卡付款，並且無需使用第 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 今日 全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 2022/01/27 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 2022/01/27 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 2022/01/26 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 2022/01/26 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 Apple iPhone 信用卡 電子支付