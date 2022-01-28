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全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機

行政人員版 2022/01/28

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PS5截圖新功能於去年10月已首次於日本、加拿大進行測試，只需兩步即可以把遊戲截圖、遊戲屏幕錄影片段，上傳至iPhone或Android手機。據《TechSpot》報道，這項功能將進一步拓展至向全球

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欄名 : 科技新知

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