全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 行政人員版 2022/01/28 分享： PS5截圖新功能於去年10月已首次於日本、加拿大進行測試，只需兩步即可以把遊戲截圖、遊戲屏幕錄影片段，上傳至iPhone或Android手機。據《TechSpot》報道，這項功能將進一步拓展至向全球 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 今日 Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 2022/01/27 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 2022/01/27 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 2022/01/26 「自適應充電功能」 延Chromebook電池壽命 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 2022/01/26 印度新人元宇宙辦婚禮 虛擬亡父現身嫁女 Sony PlayStation 電玩手遊