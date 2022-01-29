疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」

現時疫情再現之下，本港樓市尚未明朗，業主不願劈價放售之餘，部分買家亦因前景未明對入市猶豫不決，帶旺租務市場。本刊日前統計15個屋苑的租務市況，有八成均出現租多過買，當中太古城錄53宗租賃，成交量為各屋

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