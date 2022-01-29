疫情反覆 擱置入市 屋苑紛現「租多過買」 置業家居 2022/01/29 分享： 現時疫情再現之下，本港樓市尚未明朗，業主不願劈價放售之餘，部分買家亦因前景未明對入市猶豫不決，帶旺租務市場。本刊日前統計15個屋苑的租務市況，有八成均出現租多過買，當中太古城錄53宗租賃，成交量為各屋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 2022/01/22 嘉峯匯鄰近港鐵站 131個租盤 開放式$1.35萬起 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 2022/01/22 整體質素理想 惟工作間問題較多需執修【獲91分】 嘉峯匯外望河景 2022/01/22 嘉峯匯外望河景 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 2022/01/15 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 2022/01/15 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 中原地產 銀行 物業出租 疫情 太古城 嘉湖山莊