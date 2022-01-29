余中哲：壬寅虎年「從勢格」 小市民宜靜不宜動

新冠病毒肆虐全球邁入第三個年頭，第五波疫情正衝擊香港，本港政府再度實施禁堂食等社交距離措施，香港同時爆發全球首宗倉鼠感染Delta變種病毒的個案，疫情下人心惶惶。到底2022壬寅虎年的環球經濟及本港樓

...