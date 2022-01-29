十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場 置業家居 2022/01/29 分享： 向來被譽為深圳後花園的惠州，以宜居環境見稱。當中的碧桂園十里銀灘已發展多年，近期推售第5期維港灣，屬於大型住宅項目，除兼備山海景之外，項目樓下為國內罕見的原生沙灘，並以幼沙細軟、色澤銀白，為住客提供備 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 2022/01/22 富力新天地富雲璟戶型多元 連裝修售￥318萬起 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 2022/01/15 華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 2022/01/08 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 2021/12/31 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 2021/12/04 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 人民幣 大灣區 中原地產 高鐵 碧桂園 惠州