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十里銀灘維港灣山水兼收 主打2至4房 ￥46萬起入場

置業家居 2022/01/29

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向來被譽為深圳後花園的惠州，以宜居環境見稱。當中的碧桂園十里銀灘已發展多年，近期推售第5期維港灣，屬於大型住宅項目，除兼備山海景之外，項目樓下為國內罕見的原生沙灘，並以幼沙細軟、色澤銀白，為住客提供備

...

欄名 : 國內置業

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