新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬 置業家居 2022/01/29 分享： 新加坡第9區地理位置優越，鄰近著名購物街烏節路（Orchard Road）、核心商業區及多個旅遊景點，亦有多個地鐵站接駁，生活及交通配套俱便。是次介紹坐落該區的單幢豪宅項目Alba，由遠東機構（Far ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 2022/01/22 倫敦Deptford Foundry鄰近金絲雀碼頭 即買即住$489.9萬入場 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 2022/01/15 悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 2022/01/08 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 2021/12/31 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 2021/12/25 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 新加坡 海外物業 豪宅