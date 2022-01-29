新加坡Alba提供50伙 私隱度高 巨無霸3房售$3,590萬

新加坡第9區地理位置優越，鄰近著名購物街烏節路（Orchard Road）、核心商業區及多個旅遊景點，亦有多個地鐵站接駁，生活及交通配套俱便。是次介紹坐落該區的單幢豪宅項目Alba，由遠東機構（Far

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