Miele最新Boost CX1 德國大獎推介 置業家居 2022/01/29 分享： 獲2021年德國Red Dot Award的吸塵機，當然有特色。德國家電品牌Miele最新推出的無塵袋吸塵機Boost CX1，是「Cat&Dog」吸塵機系列第三位成員。最強賣點是TrackDrive ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 廚具小家電 簡單煮出健康美食 2022/01/22 廚具小家電 簡單煮出健康美食 全新Momi Momi按摩椅 設體型偵測與溫感按摩 2022/01/08 全新Momi Momi按摩椅 設體型偵測與溫感按摩 Dyson V15 Detect吸塵機 極致無塵 2022/01/08 Dyson V15 Detect吸塵機 極致無塵 MICHI推5款新品 助都市人紓壓放鬆 2021/12/31 MICHI推5款新品 助都市人紓壓放鬆 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 2021/12/25 瑞士V-ZUG 巔峰之作獲獎 家居 影音器材 消費資訊 Miele 疫情 寵物照顧 藍牙 家電