MOUNT PARKER RESIDENCES 累減逾2成沽 置業家居 2022/01/29 分享： 利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層D室，實用面積1,231呎，採3房（連套房）及工人套房及儲物室間隔，外望開揚景且背山面海。單位最初叫價約$4,500萬，及後因 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 香港區最新成交 最新專欄文章 更多 蔚然1,292呎 用家斥$5,400萬入市 今日 蔚然1,292呎 用家斥$5,400萬入市 星鑽海景2房套 6年升值$339萬 今日 星鑽海景2房套 6年升值$339萬 尚巒549呎 外換樓客$1,248萬承接 今日 尚巒549呎 外換樓客$1,248萬承接 海天峰煙花景3房 $3,338萬易主 今日 海天峰煙花景3房 $3,338萬易主 富澤花園651呎 千禧業主賺$732萬離場 今日 富澤花園651呎 千禧業主賺$732萬離場 鰂魚涌 MOUNT PARKER RESIDENCES 物業買賣