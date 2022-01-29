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MOUNT PARKER RESIDENCES 累減逾2成沽

置業家居 2022/01/29

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利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層D室，實用面積1,231呎，採3房（連套房）及工人套房及儲物室間隔，外望開揚景且背山面海。單位最初叫價約$4,500萬，及後因

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欄名 : 香港區最新成交

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鰂魚涌 MOUNT PARKER RESIDENCES 物業買賣

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