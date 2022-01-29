西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市 置業家居 2022/01/29 分享： 會德豐、信置、嘉華及爪哇合作發展西南九龍維港滙I、維港滙II及維港滙III，至今合共累售688伙，套現逾$96億。發展商特別推出新春置業大利市，新春期間首20名買家可獲$38,888新春大利市，迎接新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 今日 長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 2022/01/22 香港仔及鴨脷洲揚海 123伙即日開賣 2個特色戶下周一招標 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 2022/01/22 長沙灣映築 今日推138伙 超額認購21.9倍 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 2022/01/08 香港仔及鴨脷洲揚海加推65伙應市 折實呎價最貴$6.1萬 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 2022/01/08 屯門御海灣II加推42伙 折實$493.08萬起入場 銷售安排 港滙 一手市場 維港滙