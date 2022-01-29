西南九龍維港滙推新春優惠 首20名買家獲$3.8萬大利市

會德豐、信置、嘉華及爪哇合作發展西南九龍維港滙I、維港滙II及維港滙III，至今合共累售688伙，套現逾$96億。發展商特別推出新春置業大利市，新春期間首20名買家可獲$38,888新春大利市，迎接新

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