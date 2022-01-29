長沙灣映築次輪推售68伙 兩輪累售204伙

虎年將至，恒地旗下21個新盤推出新春優惠，金額由$8,888至$88,888不等；至於夥市建局合作發展的長沙灣映築早前次輪推售68伙，兩輪合共累售204伙。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民

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