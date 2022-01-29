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LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME

置業家居 2022/01/29

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近年因為疫情的緣故，「在家工作」和「在家學習」成為不少人的生活常態，人們對家中設備的要求亦相對提高。LG新推出的無綫私人屏幕StanbyME便能滿足用家的家庭娛樂生活；今年7月在韓國首次亮相後更奪得世

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欄名 : 家居新知

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