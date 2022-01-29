IKEA限定飾品 虎虎生威迎新歲 置業家居 2022/01/29 分享： 轉眼間農曆新年又來臨，少不免要布置家居，把新春氣氛融入家中。以下精選了IKEA別致的新春傢品及家飾。 IKEA新推出農曆新年限定系列-KUNGSTIGER，以老虎和牡丹為設計概念。當中焦點是中式風格的燈 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME 今日 LG StanbyME 私人無綫屏幕 輕鬆WORK FROM HOME HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 2021/12/18 HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 種子月曆2022 種出新天地 2021/12/04 種子月曆2022 種出新天地 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 2021/12/04 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 2021/12/04 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 LG 消費資訊 家電 IKEA 家居