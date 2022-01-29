IKEA限定飾品 虎虎生威迎新歲

轉眼間農曆新年又來臨，少不免要布置家居，把新春氣氛融入家中。以下精選了IKEA別致的新春傢品及家飾。

IKEA新推出農曆新年限定系列-KUNGSTIGER，以老虎和牡丹為設計概念。當中焦點是中式風格的燈

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