三十而立　打造健康生態服務　中銀集團保險踏上新征程

中銀集團保險是中國銀行成立的第一家保險公司，也是中國銀行「一體兩翼」戰略發展格局的重要組成部分。自1992年成立以來，憑藉龐大的集團銷售網絡、雄厚的專業實力、穩健的經營策略不斷發展壯大。目前，已擁有四家分公司、一家附屬公司以及三家聯營公司，經營範圍從香港擴展至中國內地、中國澳門、中國台灣、東南亞以及眾多海外地區，連續多年獲專業評級機構A-信用評級，前景展望穩定。



2022年，中銀集團保險迎來成立30週年。公司以「打造與商業銀行深度契合的、具有市場領導地位和特色的科技型區域性財產保險公司」為戰略定位，激發活力、敏捷反應，順應居民健康觀念從疾病治療向健康管理轉變這一趨勢，在鞏固傳統財產保險業務基礎上集中精力重點突破，持續攻堅關鍵領域，做大做強健康險產品，推動健康險由風險承擔者向生態建設者轉變，努力打造成為健康生態「召集人」。僅2021年，就已服務近千個團體醫療險客戶的約十餘萬員工及家屬。

轉變理念 建設「保障+生態」服務體系



公司積極落實健康管理理念，重點突出量身定做、產品特色和亮點，努力打通「帶病投保」「保障和服務」「醫療和預防」「境內和境外」「團體險和個人險」「惠民醫保和商業險」「短期消費和長期健康」「健康險和壽險」等「八個節點」，做好需求、保單和健康「三個管理」，逐步完善「保障+生態」服務體系建設。



自營診所是其中重要一環。公司運營三間診所，積極推動健康管理，提升客戶健康管理意識，將風險管控前置，變疾病管理為疾病預防。響應政府公共衞生及疾病篩查政策，研發慢病管理及 創新型健康險產品，為客戶提供糖尿病「醫療+藥械+保險」一體化的慢病綜合服務，研究推出鼓勵大腸癌篩查項目。同時，與香港中文大學醫院等醫療機構開展健康管理、診所合作、特色服務和保險理賠服務等方面的合作。

滿足跨境客戶需求 優化高端醫療資源



主動服務國家區域重大戰略，積極融入大灣區建設，公司推出「大灣區醫療險」滿足客戶對跨境醫療資源的需求。大灣區產品保障範圍覆蓋內地、香港及澳門，並特設具特色內地醫療配套服務，包括「綠通」醫療轉介服務、內地網絡醫院服務及代墊入院按金擔保等，解决客戶於內地就醫經常遇到的問題。



為滿足現有客群中穿梭於兩地的 「港漂」人士對高端醫療險的需要，公司優化現有高端醫療險中的內地醫療保障，特別是住院保障，提升病房級別由一般半私家病房至三甲醫院特需病房、國際部及VIP部。同時，逐步完善客戶畫像，把客戶、產品和服務融入場景建設，形成高端健康管理生態鏈。



私家醫院「出院免找數」 提升客戶體驗



為照顧合資格團體健康險受保人的需要，憑中銀集團保險發出的住院掛賬批准信或有效的住院醫療卡，可於全港所有（十三間）私營醫院享受「出院免找數」服務，受保人出院時毋須繳費，其所有住院醫療費用將由公司直接支付予相關私家醫院。此服務不僅免除了繁瑣的理賠程序，亦消除了住院導致的突發開支帶給客戶安排流動資金時的困擾。



推動保險科技 實現跨境理賠 客戶服務滿意率高達96.6%



公司高度重視理賠服務質素，保證理賠效率與專業水平，自設健康險理賠團隊，所有理賠個案均在港直接處理。疫情期間，受益於數字化轉型成果，特殊辦公安排未給理賠處理帶來任何影響。過去三年，中銀集團保險平均每年處理約50萬件賠償個案，在最近一次的滿意度調查中，96.6%的客戶對理賠結果表示滿意。

▲ 怡康醫療綜合保可全面照顧客戶及其家人住院、手術、附加重症、住院現金、危疾、門診、牙科及產科等各項醫療保險需要。

2021年，公司新一代核心系統成功投產，數字化轉型實現新的跨越。在充分運用大數據、區塊鏈、人工智能等資訊技術的基礎上，多款保險產品成功實現綫上投保和電子理賠，服務質效明顯提升。客戶可直接上載內地收據在網上索償，且不設最高上限，屬於市場先進水平。以團體保險客戶——中國銀行（香港）為例，其非網絡門診中71%已使用電子理賠。



現時，公司重點健康險產品——怡康醫療綜合保已實現網上投保，客戶可透過中銀集團保險的網頁及手機應用程式進行報價及投保，輕輕鬆鬆一按鍵，便可以通過一張保單，全面實現客戶及其家人住院、手術、附加重症、住院現金、危疾、門診、牙科及產科等各項醫療保險需要。

▲ 怡康醫療綜合保已實現網上投保，一鍵即可索取報價，即時投保。

▲ 下載中銀集團保險App

https://www.bocgins.com/ws/fcq?utm_source=hket_fcq

（資料由中銀集團保險提供）