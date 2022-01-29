本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置

農曆新年受疫情影響，氣氛大打折扣，幸好還有港九各大商場的賀年布置搭救。今年不少商場也特意邀請人氣本地插畫師合作，帶來多個不同畫風的可愛萌爆角色及場景，精心設計的打卡位，讓人可盡情影靚相，湊湊熱鬧感受過

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