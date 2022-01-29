本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 副刊版 2022/01/29 分享： 農曆新年受疫情影響，氣氛大打折扣，幸好還有港九各大商場的賀年布置搭救。今年不少商場也特意邀請人氣本地插畫師合作，帶來多個不同畫風的可愛萌爆角色及場景，精心設計的打卡位，讓人可盡情影靚相，湊湊熱鬧感受過 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 今日 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 2022/01/28 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 2022/01/26 新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞 2022/01/22 虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞 室內行花市撑花農 東港城蘭花及年花展 2022/01/21 室內行花市撑花農 東港城蘭花及年花展 商場 商場活動 農曆新年 繪畫