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Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品

副刊版 2022/01/29

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農曆新年將至，不能逛實體花市，不如上設計購物網站Pinkoi.com逛年宵。首個「綫上年宵」集結375間本地原創品牌，過千款創意賀年產品和美食應有盡有，齊撑本地設計「虎中作樂」。

Pinkoi由即日起至

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欄名 : 本地遊

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