長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 置業家居 2022/01/29 分享： 【直擊各區焦點租盤供應】長沙灣近期有3個單幢盤入伙，分別是弦雅、AVA 228及恆大‧睿峰，主打細單位，最平$8,500即可入住市區開放式新樓，料受年輕人士歡迎。 3個市區物業提供約670個單位，目前有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 今日 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 今日 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 你可能感興趣 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 今日 01:00 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 01:00 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 今日 01:00 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 最新專欄文章 更多 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 今日 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 今日 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 2022/01/24 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 美儲局議息 聚焦加息及縮表時間 2022/01/24 美儲局議息 聚焦加息及縮表時間 長沙灣 弦雅 AVA 228 恆大‧睿峰 物業出租