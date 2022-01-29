長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓

【直擊各區焦點租盤供應】長沙灣近期有3個單幢盤入伙，分別是弦雅、AVA 228及恆大‧睿峰，主打細單位，最平$8,500即可入住市區開放式新樓，料受年輕人士歡迎。

3個市區物業提供約670個單位，目前有

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