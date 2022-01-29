啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房

【直擊各區焦點租盤供應】啟德作為新發展區，已經有一段時間沒有全新盤入伙，對上一個屋苑已經要數到2019年底收樓的OASIS KAI TAK。最近終於輪到嘉峯匯及尚‧珒溋入伙，隨即帶動啟德區錄百宗租賃成

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