日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 置業家居 2022/01/29 分享： 【直擊各區焦點租盤供應】作為新盤供應重鎮的日出康城分13期發展，近期輪到第7至9期入伙，分別是MONTARA、SEA TO SKY及MARINI，市場已經錄逾400個放盤，部分業主叫租較市價低約1成， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 今日 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 今日 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 你可能感興趣 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 今日 01:00 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 今日 01:00 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 01:00 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 最新專欄文章 更多 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 今日 送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 今日 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 2022/01/24 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 美儲局議息 聚焦加息及縮表時間 2022/01/24 美儲局議息 聚焦加息及縮表時間 中原地產 放盤 日出康城 MONTARA SEA TO SKY MARINI 物業出租