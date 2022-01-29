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日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓

置業家居 2022/01/29

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【直擊各區焦點租盤供應】作為新盤供應重鎮的日出康城分13期發展，近期輪到第7至9期入伙，分別是MONTARA、SEA TO SKY及MARINI，市場已經錄逾400個放盤，部分業主叫租較市價低約1成，

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欄名 : 封面故事

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