送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤

雖然農曆新年是租務淡季，但近期仍有不少新盤入伙，供應集中在將軍澳日出康城及啟德。今期本刊盤點上半年焦點入伙盤，準租客可「送舊迎新」租新樓！

根據本刊統計，今年上半年至少有1.3萬個單位入伙，涉及30個屋

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