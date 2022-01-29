送舊迎新租新樓 盤點上半年焦點入伙盤 置業家居 2022/01/29 分享： 雖然農曆新年是租務淡季，但近期仍有不少新盤入伙，供應集中在將軍澳日出康城及啟德。今期本刊盤點上半年焦點入伙盤，準租客可「送舊迎新」租新樓！ 根據本刊統計，今年上半年至少有1.3萬個單位入伙，涉及30個屋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 今日 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 今日 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 你可能感興趣 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 今日 01:00 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 01:00 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 今日 01:00 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 最新專欄文章 更多 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 今日 日出康城3大屋苑 逾400個租盤 租金明顯受壓 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 今日 啟德嘉峯匯及尚‧珒溋 逾340伙放租 $1.5萬住1房 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 今日 長沙灣3個單幢項目 最平$8,500住市區新樓 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 2022/01/24 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 美儲局議息 聚焦加息及縮表時間 2022/01/24 美儲局議息 聚焦加息及縮表時間 中原地產 物業出租 日出康城 啟德 長沙灣 THE HENLEY I THE HENLEY III Wetland Seasons Bay 驗樓