蔡伯勵傳人蔡興華論虎年運程 五行木旺透露地產市道玄機

時近年杪，辛丑牛年即將結束，迎來壬寅虎年，本報邀得曆法大師蔡伯勵的傳人玄學家蔡興華師傅，為讀者講解壬寅虎年運勢。

蔡師傅於去年曾指出，2021年的元旦日及辛丑牛年大年初一的四柱八字中，兩日之正體五行俱欠火，火為推動經濟動力之五行要素，估計辛丑年的經濟發展依然未許樂觀，今日印證，讀者們莫不如打翻調味架，各種滋味湧心頭了。2022年1月上旬，新冠疫情爆出第五波變種病毒Omicron，1月7日起至2月17日，晚市堂食暫停，美容院、戲院、娛樂場所關閉，年宵花市亦遭叫停，消費市道一環扣一環，年關難過。

3個推算虎年運勢重要日子

今年蔡師傅表示，論述壬寅虎年運勢，乃根據3個日子的四柱八字作研究參考推算的，分別是元旦（2022年1月1日）、壬寅年正月初一日（2月1日）及壬寅年立春日（2月4日）。

1.元旦日（2022年1月1日），即辛丑年十一月二十九日。

四柱八字為，「辛丑年、庚子月、甲寅日、甲子時」，八字中有三木一土二金二水，正體五行欠火，然查地支寅宮內藏丙火，亦作五行齊論。

2.壬寅年正月初一日（2022年2月1日）

四柱八字為：「辛丑年、辛丑月、乙酉日、丙子時」，八字中有一木一火二土三金一水，正體五行齊全。

3.立春日（2022年2月4日），即壬寅年正月初四日。

四柱八字為：「壬寅年、壬寅月、戊子日、甲寅時」，八字中有四木一土三水，正體五行欠火金，然查地支寅宮內藏丙火，年月兩柱納音屬金，亦作五行齊論。

蔡師傅說，三個日子當中，尤其以立春日為重要，皆因當日乃每歲之更替時刻，故取之以作為研究流年之對象。壬寅之歲上水下木納音屬金，水木相生，助春天的木更旺，身主洩氣，母愛其子；君愛其民，盡其所能，面對社會及經濟困難，仍以人民至上，供其所需，解其所困。社會與經濟方面，仍需以國庫供應社會所需，收支尚未能得以平衡。

蔡師傅進一步解釋，立春日四柱八字，以壬寅太歲為主角，一水一木；「壬」天干五行屬陽水，地支「寅」宮五行屬木。整個八字明顯木旺火相水休金囚土死，而納音金力弱，未能支援壬水身主，需要比肩壬水、比劫陽刃子水幫身。

地產熾熱升勢或會停滯

「國家及家庭仍要面對疫症流行引起的巨大支出負擔，有入不敷出之象，水比互助，各國政府要放下分歧，聯手合作，互補不足。木剋土，木旺亦對全球地產行業或屬土行業產生剋制，過往多年的地產熾熱升勢或會停滯而慢慢向下調節。」蔡師傅續指出，八字中地支三寅成為八字強勢，「寅」為驛馬主「動」，移民及難民問題等，為各國政府所需面對，惟「寅」宮內藏丙火，火為經濟動力，對疫症亦有剋制作用，也為壬水身主的財星，新移民及難民的資金、技術及勞動力，會在經濟上提供足夠支援而推動經濟發展，疫症會稍作緩和，要完全控制，仍需待時。

「戊」在立春八字中屬官煞類，處於弱勢，蔡師傅解釋，此反映世界及社會潮流，人與人之間、國與國之間都會以資訊宣傳及利益為重點，為求達到目的，花巧言論或失實宣傳手法會變得普遍，以循規蹈矩方法處事會相對少見，政府、人民、社會及家庭等備受考驗。

不過，有愁亦有喜，陽曆元旦當日排在十二建除之「滿」日，正月初一為「成」日，立春節當日為「開」日，寓意「滿」日能達致圓滿，「成」日作成功在望，「開」日有開始的意思。蔡師傅表示，各國政府及人民要開始攜手共度，面對疫症流行之同時，令經濟發展滿意而達致成功。新時代發展開始展現，盤古初開天地，重建經濟會較為吃力，迎難而上，配合新數碼科技時代來臨，盡人力以應天時。

（請【按此】觀看「蔡興華師傅精選虎年開工吉日吉時」視頻）

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虎年方位吉凶指南

談到壬寅年的流年方位，蔡師傅指出，今年五黃星入中宮，所謂「入中」有兩種說法，其一為「入囚」，即把它困住，其威力沒那麼大；其二為「主導」，即處中位帶領着其他八個方位，如此可演繹為沒有中間路綫，一係最好，一係最差，故在乎自己如何防範。五黃星代表疾病、疾厄、重型疾病。

「現在是八運，雖說八運尾，但八仍是主導的，九是未來吉氣，再到一就是再未來的吉氣。先看看八的財運星、當運星在哪裏？壬寅年八星飛入東北方，九星則去到南方，一星在北方。二星代表疾病（比五黃較少較輕的，尤主婦女疾病）在西南方。三星代表口舌、口角紛爭，在東方。四星文昌星，在東南方。五黃入中，是大病方。」蔡師傅說，一間屋的中心、一間廠房的中間位、一個國家、一條鄉村的中間地帶，就是中宮，這個五黃方位尤其要留神。

三煞位在北方

打工仔最忌坐三煞位，蔡師傅表示，壬寅年，壬就在北，北方屬三煞位，位處三煞，做事當然沒那麼得心應手，甚至埋門一腳都會失球，但幸好有一白吉星飛到北方，可以平衡下，不致太差。

「另外，要特別留意歲破方，寅申相沖，申方位在西南偏西方，稱為歲破方，更偏有顆二黑星，代表疾病、婦女病，因此，西南方也要防備，而這個不好的位置，更加要保持乾淨、清潔，一些污穢物、垃圾或凹凸不平的東西必須盡快移除，即使揮春、年花、漂亮擺設也盡量避免放此方位。」蔡師傅提醒，每個方位都應保持乾淨清潔，就算不擺放任何配置，都會有吉氣到臨；而虎年較好的方位為東北方、南方及東南方。

東南方接財神

新一年新希望，當然要講究意頭。壬寅年的大年初一，炷香吉時宜用子、丑、寅、辰、午時；出行則宜用子、丑、寅、辰時，至於出行方向，今年的貴神在西南方，財神在東南方。到了大年初二開年日的吉時，則宜用巳、午、申、酉時，拜神則宜用子、丑、寅、卯、巳、午時。

壬寅年為肖虎的本命年，肖虎的朋友犯太歲；五行當中，寅申相沖，肖猴的朋友今年沖太歲；另外，肖蛇的朋友今年刑太歲。若要到廟裏作福，祈求平安大吉，則選以下吉日吉時（見表）。

農曆七月歲破

最後，蔡師傅提醒，壬寅年之歲破月，由立秋後至白露止，稱為申月，即新曆8月8日至9月7日。年支寅和月支申相沖，大事勿用，如喜慶結婚、公司開幕、新居入伙、修墳建造，更不宜在歲破月內進行。

作者、責任編輯：葉翠華

▲ 蔡興華師傅指出，按《通勝》地母經預示壬寅年運勢，以秋冬季開始有好轉，但仍要步步為營，因有一句「六畜盡遭凶」，是災危性的提醒。（iStockphoto圖片）

▲ 蔡師傅表示，壬寅年仍是艱辛的一年，尤其以流水式運作的行業，如運輸、物流、飛行、旅遊、零售等更為吃力。（資料圖片）

▲ 壬寅年五行木旺，木剋土，蔡師傅說，地產或屬土的行業會受剋制。（資料圖片）

▲ 壬寅年立春四柱八字。（資料圖片）

▲ 壬寅年三煞位在北方，幸有一白星降臨，可平衡一下。（資料圖片）