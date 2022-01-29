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利園二期地庫 變身一站式美食勝地

副刊版 2022/01/29

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新一年新的開始，利園二期地庫也來個大變身為一站式美食體驗空間，引進多款異國美饌、韓式超市、日式清酒、精緻糕點等。以「Good food is good mood」為主題意念，美好虎年就由美食啟航吧！

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欄名 : 新鮮熱辣

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