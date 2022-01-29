谷針推疫苗氣泡 為社會復常作準備

相信大多數人在兩年前對希臘字母未必很熟悉，但今天因為新冠變種病毒，卻令大家對此朗朗上口。前一陣子的Delta變種病毒，已令人們對疫情擔心不已，現時的Omicron變異病毒株傳播力更強，各地感染數字急升，美國在本月初創下單日確診病例超過100萬宗的新高。這高度傳播力的變種病毒對全球造成嚴重破壞，也為醫療衞生系統、公共服務帶來巨大壓力。

各地採取不同的方式應對疫情，包括封鎖區域、收緊社交距離措施、收緊入境要求、加快推展國民接種疫苗加強劑等，例如以色列已宣布讓某些民眾接種第四劑疫苗。為謹慎起見，這4項措施香港都有實施，並有愈來愈多封鎖樓宇等的情況。

實現全球接種 擺脫疫情唯一出路

所有國家都同意，接種疫苗是安全、有效並可以拯救生命的，是為人們提供對抗新冠病毒的最佳保護，除非你只活在自己的氣泡，而不與任何其他人接觸。聯合國秘書長古特雷斯表示，實現全球疫苗接種，是各國擺脫新冠疫情的唯一出路。

近期本港首次接種新冠疫苗的人數激增，其一可能是擔心Omicron變種病毒在社區中爆發的情況，也可能是由於政府將於2月24日擴大疫苗氣泡措施。截至昨天，超過79%人口已經接種了第一劑疫苗，超過90萬人已接種第三針加強劑，若我們再加把勁，或許最終可將疫苗接種率推高至9成或以上的目標，亦即港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示可放寬多項社交距離措施的水平。

對於疫苗氣泡計劃規定，要市民必須接種至少一針方可進入餐飲處所、健身中心、美容院、戲院等地方，有部分港人感到不滿；相反，亦有市民抱怨疫苗氣泡早應在半年前推出，以加快疫苗接種率。

當然，最大的反對聲音是來自沒有接種疫苗的人士，他們的理由包括擔心疫苗的副作用、對政府不信任、本港疫情不算嚴重等。全球約6成（即約47億人）已接種了第一劑疫苗，對於那些對疫苗抱懷疑態度的人士來說，這是個很有說服力的數據。

多國推疫苗通行證 堂食要打針

在落實疫苗氣泡、疫苗護照或健康通行證方面，香港已經落後於其他地方。德國、英國、法國、意大利和美國的幾個主要城市，都需要疫苗接種證明才能在餐廳用餐和進入某些公共場所；早前，意大利政府更批准一項強制50歲以上居民必須接種新冠疫苗的法令。

在亞洲，新加坡禁止未接種疫苗的人士進入商場和堂食，除非在某段時間內確診並已康復，又或持有最新的陰性檢測證明；為了進一步鼓勵接種疫苗，即使未接種疫苗人士在檢測中呈陰性結果，也不被允許進入工作場所。拒絕接種疫苗的人士倘若確診，更須自行支付治療新冠醫藥費，這是基於接受深切治療的新冠患者，大多為尚未接種疫苗的人士。

或許是這些因素，新加坡的疫苗接種率高達符合接種資格人士的96%。

故意不接種如懲罰他人 增風險

特區政府並沒有強制市民接種疫苗，接種與否是個人選擇，決定不接種疫苗的人士，就要自行承擔被限制進入某些場所，以及受到其他方面的限制。由於我們無可能持續地限制正常的社交活動，疫苗氣泡可以為我們逐漸恢復正常生活做好準備。

說到底，我們應否為了21%選擇不接種疫苗的人，而對所有人、包括79%已接種疫苗的人士，繼續實施嚴格的防疫措施，如同懲罰？每次因應疫情而要加強社交距離措施，對大多數行業都帶來沉重的打擊，而為的是保障那些不願意接種疫苗的人士，以減低他們感染重症、加重醫護人員及整體醫療體系負擔的風險。

就如新加坡衞生部長王乙康指，故意不接種疫苗的人是借他人之便。

若有些人決意不接種疫苗，而要在疫苗氣泡措施下喪失某些權利，這或許對穩定醫療系統、經濟和市民整體健康來說，只可以是一個必然要付的代價？

▲ 我們無可能持續地限制正常的社交活動，疫苗氣泡可以為我們逐漸恢復正常生活做好準備。（資料圖片）