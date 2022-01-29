能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量 國際版 2022/01/29 分享： 俄羅斯被指隨時出兵入侵烏克蘭，地緣危機逐步升溫。俄羅斯作為天然氣大國，控制歐洲國家主要能源供應，不但是該國最有力應對國際制裁的反制措施，更令能源問題成為歐洲部分國家對俄烏局勢取態的重要考量。 是次介紹的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 日學者地理角度 詮釋世界經濟 2022/01/22 日學者地理角度 詮釋世界經濟 立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 2022/01/21 立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 2022/01/15 美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 2022/01/14 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 政治 歐洲 歐盟 俄羅斯 地緣政治 天然氣 烏克蘭 能源供應