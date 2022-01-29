能源供應成掣肘 歐盟制俄費思量

俄羅斯被指隨時出兵入侵烏克蘭，地緣危機逐步升溫。俄羅斯作為天然氣大國，控制歐洲國家主要能源供應，不但是該國最有力應對國際制裁的反制措施，更令能源問題成為歐洲部分國家對俄烏局勢取態的重要考量。

是次介紹的

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