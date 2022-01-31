對上一個虎年是二○一○年，中國大事是世博在上海舉行，那時可算是達到中國與全球化接軌的高峰期，有萬國來朝的氣派，實際也是國民抱着好奇又期待的眼睛，看不斷開放的國門，然後蜂擁的又較輕易地走出去。現今回望，恍如隔世。僅就旅遊而言，新的去外國的簽證都拿不到了，外國人申請入華簽證也極為困難，更不用說航班熔斷。

再往上溯，一九八六年，至今還有老一輩人提起的，是春節聯歡晚會中的相聲節目《虎年談虎》，內容還是有那個時代的特色，例如一個問：形容咱們三中全會以來，工農業戰綫上的大好形勢？回答：那真是，龍騰虎躍啊！對待改革的決心呢？明知山有虎，偏向虎山行！「說我們前綫的戰士，個個都是虎膽英雄，打擊敵人如猛虎下山，嚇得敵人談虎色變！」想不到二十四年後的今天，這種政治敏感度又再適用了。

一九七四年，文革還在進行。有更老一輩老廣州記起，過年春節的娛樂，是看粵劇樣板戲《沙家濱》，較有印象的是由紅綫女主演，全劇有大戲的「查篤撑」音樂，配合演員們粵語的唱做台詞，立即補看了一下，依然是舞台上濃烈的樣板感，不講究鏡頭調度，語氣和神態也真是那時代的特產。我沒看過這種革命軍裝粵劇，但那種疏異感和突破的勇氣可嘉，可能啟發了日後的李居明。

跟年輕人談起，在今天甚麼外國劇和電影（合規或盜版）也能在網上找到的日子，全國就只能看同樣那幾齣樣板戲，完全想都不能想像。然後再聽到「一○後」和家長的對話，說起過年派利市或紅包，一個五、六歲小孩對此非常陌生，因在他來到世界的這幾年內，都沒見過現金，問爸媽，錢不都在手機內的嗎？