農曆新年是中國人大節，大家都希望一年好過一年，亦盼新年迎接吉利和順利，所以最棹忌意頭不好的東西在此時出現。日前，兩個外國媒體分別登出中國賀年食譜，在食物旁邊竟以冥錢及吉儀作裝飾，真係大吉利市。外國公司在中國農曆新年闖出禍來，已非首次，跟大家回顧一下外國品牌公關瘀爆事件：

一五年，Burberry為了迎合內地消費市場，在其經典杏啡色頸巾末端，繡上一大個紅色福字，名為「農曆新年特別版頸巾」。這條福巾，售近五千七百元（人民幣，下同）。產品甫推出，即遭內地網民批評品味差劣：「十足三十五元山寨貨。」

一六年，Nike在內地推「中國風」球鞋，於人氣白色Air Force 1上畫蛇添足，左右鞋繡上紅色發字和倒轉了的福字，娘味湧現，亦遭內地網民取笑：「誰要發福？！」

一六年，Louis Vuitton和Piaget為慶祝農曆猴年，前者設計了一條金剛圈頸項，項咀吊着個貌似外星人碌大對眼望着人的猴子，後者則用上一隻逼真度猶如馬騮山上的識搶途人膠袋的馬騮做錶面，也被網民笑罵「醜不堪言」。

一九年，Burberry（again！）聘趙薇、周冬雨拍了輯賀年全家福硬照，但黑灰色背景，加上相中八人神情冷漠，笑容欠奉，充滿詭異氣氛，猶如恐怖片劇照，同遭網民狠批「似喪事多過喜事」。

一單又一單的農曆新年公關瘀爆事件，說明這些外國公司對中國文化敏感度不高，當然，我們每人都不可能對另一國文化瞭如指掌，但既然看中一個市場，又覺得要趁人家過年過節表示一番誠意，要做就要徹底做足了解當地國情與文化的工夫。其實，這些公司全都有分支在內地和香港，只要找一兩個當地同事double-check問問，必能指出「發福」、「吉儀」之可笑和不宜。現時在內地亦已有多間專做內地消費者市場、由調查到給予意見服務都有提供的顧問公司（如：China Skinny），想多行一步，隨處都有方法，那就可減少很多不必要的自製公關瘀事。