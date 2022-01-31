黃埔餐廳酒吧FABRIK 聯乘荷蘭植系肉推出限定餐單 副刊版 2022/01/31 分享： 全球掀起一股素食潮，愈來愈多餐廳選用環保的植物肉入饌。最近位於黃埔的FABRIK restaurant and bar就與來自荷蘭的THE VEGETARIAN BUTCHER植系肉合作，由即日起至2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 今日 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 利園二期地庫 變身一站式美食勝地 2022/01/29 利園二期地庫 變身一站式美食勝地 K11 Art Mall推出Tempo x Keigo玩味新年祭 與樹懶長頸鹿打卡迎新春 2022/01/28 K11 Art Mall推出Tempo x Keigo玩味新年祭 與樹懶長頸鹿打卡迎新春 東京拉麵名店丸め登陸香港 必吃主打燕三条系拉麵 2022/01/28 東京拉麵名店丸め登陸香港 必吃主打燕三条系拉麵 東京人氣抹茶店THE MATCHA TOKYO 茶師駐場即沖即飲 2022/01/26 東京人氣抹茶店THE MATCHA TOKYO 茶師駐場即沖即飲 餐廳 酒吧 牛肉 紅磡 素食 漢堡 植物肉 漢堡