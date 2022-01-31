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黃埔餐廳酒吧FABRIK 聯乘荷蘭植系肉推出限定餐單

副刊版 2022/01/31

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全球掀起一股素食潮，愈來愈多餐廳選用環保的植物肉入饌。最近位於黃埔的FABRIK restaurant and bar就與來自荷蘭的THE VEGETARIAN BUTCHER植系肉合作，由即日起至2

...

欄名 : 新鮮熱辣

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