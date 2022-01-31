山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧

在農曆新年期間，不妨一遊太平山山頂，盡吸天地靈氣兼「行大運」，為新一年取個好意頭。山頂凌霄閣除了布置賀年應節裝飾，一片喜氣洋洋之外，還特地因應今年中西情人節相連兩天，在摩天台428設置愛情祈願「打卡」

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