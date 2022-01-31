議員應多做實事 推進良政善治

牛年盡，虎年至，先跟讀者們與編輯仝人拜年，感謝多年支持。新一年開始，應當充滿希望，盡管疫情仍然嚴峻，但既然「惟恐天下不亂的反動勢力」已從議會消失，身處危機時刻的建制各黨派，理論上自該同心同德，讓市民感受完善選舉制度後的良政善治。

童樂居事件 宜聚焦改善措施

可惜，觀乎立法會議員上任首月之表現，不少尚停留在爭取曝光多於做實事，展現出「泛藍陣營」的民粹政治，當中尤以下列3件輿論熱議事件，教人憂心部分議員是否為求博出位而甘願走上歪路：其一，是回應童樂居獨立檢討委員會報告的手法；其二，是支援被圍封禁足隔離居民之方式；其三，是對政府處理倉鼠的反應。

先分析議員們回應童樂居獨立檢討委員會報告的整體手法：在上星期三未正式公布報告內容細節前，部分代議士比較兇神惡煞，某程度上還情有可原（至少能辯稱自己心急想知道真相），但在調查報告出爐後，作為建制派的議員其實應該趁機會轉身，強調「一切必需要以小朋友之福祉為依歸」，並要求盡快落實各項建議，而不是反過來像以往的反對派般，建議要運用《權力及特權條例》調查有關單位，彷彿背後還有不可告人之驚世陰謀--畢竟只顧着追究責任的嗜血者，不可能讓孩子們感受到愛心，更是一竹篙打一船人，置保護兒童會餘下員工之付出於不顧，亦可能不必要地煽動仇恨。

真的把童樂居幼兒之福祉作大前提的話，議員們最需要查詢的，應該是社會福利署的「特別小組」駐院後，兒童們在生活層面有哪些已具體改善的地方？還有就是如何確保各種best practices（可理解為「典範作業流程」）能夠延續下去？

對於一些議員提出把全部前綫照顧者換走、或是立即把小朋友送到其他院舍，即使撇除其他院舍現時有沒有閒置宿位此現實問題不談，在過年前後要幼童重新適應陌生環境，遑論其僅餘的親友是否願意到位置偏遠的院舍採訪，便可看出部分議員根本就沒把孩子們的福祉作首要考量，甚至令人誤會他們在純粹追求傳媒曝光時，總得惡形惡相才夠出位之快感。

藉收集梳理資訊 支援圍封居民

再看過去這10天以來，一些議員到底如何「支援」被圍封禁足隔離之居民--概念上，被圍封居民所遇上的問題，皆離不開兩大範疇：第一，是物流層面；第二，是資訊方面。就食物及其他物資方面，議員能夠提供協助的空間不大，因為圍封時期的運送安排有特定規格，而且政府也有指定供應商，議員實不宜介入。

然而，就資訊混亂方面，議員可幫上忙的地方卻多了，例如從不同渠道收集信息再梳理，包括：了解現場排隊檢測狀況；呼籲居民毋須一窩風於繁忙時間湧進升降機內；提醒居民不應把廢物堆積，而應等待下次收垃圾的時間；解說其他人也有類似問題，而部門會集合一併處理等等，以上任何一項也能減輕官方熱綫的壓力，從而同心合力，支援更多居民。

化解倉鼠風波 勿抱民粹態度

還有關於政府處理倉鼠的爭議--倉鼠楚楚可憐的樣子，加上很多家長和子女一同飼養，政府因為防疫需要而呼籲市民交出處理，本來就在公關層面佔下風；議員不想「得罪」選民其實不難理解，但反過來怒罵或責難政府的處理方式「不夠人性化」，卻未免有失大體：防疫抗疫就是要與病毒鬥快，加上許多小童還未接種疫苗，故新冠病毒確有從倉鼠傳至小朋友的風險。

的確，弱小心靈要照顧，但保命更要緊，關鍵重點在於：那些怒批官員做法太狠的議員們，請問還有甚麼「更人性化」的替代方案？為全部交出來的倉鼠進行檢測？由漁護署逐隻登記，然後暫時寄養？當連替圍封居民進行檢測也極度緊張之際，檢測配額比例要如何選擇，答案應顯而易見，一味批評做法不當，卻脫離現實局限，不應是建制派所為。

試想像一下：假如北京出現倉鼠確診新冠病毒，國家衞健委將會採取甚麼對策？那些早前批評港府做法不夠人性化的議員，面對中央政府實施的國家行為，一般又以哪種嘴臉回應？

為甚麼明明完善了選舉制度，仍然有那麼多議員抱持民粹態度？主要原因有四：第一，是壞習慣改不掉，畢竟過去立法會「監察」的方式往往只求反對、不求答案，建制派心裏明白，怎麼罵政府也沒所謂，到重要關頭投票贊成便可以了；第二，撈政治油水，議員不聽話，官員才有機會拿其他政策措施作交換；第三，投傳媒所好搶風頭，皆因新聞平台總是忍不住把鏡頭對準議員吵吵鬧鬧，遠多於政策論述及講解；第四，行政長官選舉在即，建制派本來就是由不同板塊組成，由爭風呷醋到爭奪利益，裂痕自然會變得明顯。

要做「有識之士」 惠民利民便民

如何解困？心病還須心藥醫，管治仍須心術正。完善選舉制度下的代議士，首要學懂良政善治之本，在於做實事而讓市民先有獲得感，繼而才有幸福感。也就是說，他們對特區政府的發言，本質上應該是進言多於批評、勸諫多於責難、對事多於對人。要培養這種心態，必須有兩點自覺--

首先，是凡事總以惠民、利民、便民為依歸：把目標永遠對準市民而非政府，與其花時間罵官員，不如用這些時間想想在自己的能力範圍內，可以怎樣為社會作更多貢獻。

其次，是以成為「有識之士」為目標：多讀書、多認識相關條例、多做政策研究、多理解事件背後歷史發展、多明白部門實際運作、多了解由準備到執行所需要的程序和時間，這樣自然會多做事而少民粹式謾罵。

▲ 完善選舉制度下的代議士，首要學懂良政善治之本，議員做實事而讓市民先有獲得感，繼而才有幸福感。（資料圖片）