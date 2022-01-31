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「時勢推動參選」 林哲玄：最想做3件事

首重基層醫療藍圖 專業議題「不看政治」

要聞版 2022/01/31

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新一屆立法會功能界別增設「醫療衞生界」，合併以往的「衞生服務界」及「醫學界」，首名醫療衞生界議員由議會新丁、外科醫生林哲玄當選。

對於投票率不足3成，林哲玄認為須靠做實事來重拾業界關注度，上場後最想推動

...

報道系列 : 立會新丁系列

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