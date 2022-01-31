「時勢推動參選」 林哲玄：最想做3件事 首重基層醫療藍圖 專業議題「不看政治」 要聞版 2022/01/31 分享： 新一屆立法會功能界別增設「醫療衞生界」，合併以往的「衞生服務界」及「醫學界」，首名醫療衞生界議員由議會新丁、外科醫生林哲玄當選。 對於投票率不足3成，林哲玄認為須靠做實事來重拾業界關注度，上場後最想推動 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 報道系列 : 立會新丁系列 相關文章 離醫學會感蒼涼 「做實事」凝聚業界 今日 離醫學會感蒼涼 「做實事」凝聚業界 「醫生註冊修例通過 如中門大開」 今日 「醫生註冊修例通過 如中門大開」 堅持看症 冀多在家晚膳伴妻女 今日 堅持看症 冀多在家晚膳伴妻女 你可能感興趣 離醫學會感蒼涼 「做實事」凝聚業界 今日 01:00 離醫學會感蒼涼 「做實事」凝聚業界 「醫生註冊修例通過 如中門大開」 今日 01:00 「醫生註冊修例通過 如中門大開」 堅持看症 冀多在家晚膳伴妻女 今日 01:00 堅持看症 冀多在家晚膳伴妻女 政治 治療 立法會 選舉 基本法 公立醫院 護士 藥劑師