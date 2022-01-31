新一屆立法會功能界別增設「醫療衞生界」，合併以往的「衞生服務界」及「醫學界」，首名醫療衞生界議員由議會新丁、外科醫生林哲玄當選。

對於投票率不足3成，林哲玄認為須靠做實事來重拾業界關注度，上場後最想推動

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