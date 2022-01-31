蘋果測試新功能 允戴口罩用Face ID 行政人員版 2022/01/31 分享： 疫情下出外戴口罩已成習慣，但使用人面識別功能解鎖手機的用家或大感不便。蘋果（Apple）似乎聽到這群用家的訴求，正測試一項功能讓用家即使戴上口罩時也能使用Face ID進行解鎖。 據《The Verge ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 壽司郎母企夥美公司 研細胞培植拖羅肉 今日 壽司郎母企夥美公司 研細胞培植拖羅肉 全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 2022/01/28 全球PS5用戶 遊戲圖像可傳手機 Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 2022/01/28 Apple傳允iPhone 直接接受信用卡付款 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 2022/01/27 台研新冠快檢芯片 最快3分鐘知結果 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 2022/01/27 Galaxy S系列手機 下月9日綫上發布 Apple iOS 智能手機