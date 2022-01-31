蘋果測試新功能 允戴口罩用Face ID

疫情下出外戴口罩已成習慣，但使用人面識別功能解鎖手機的用家或大感不便。蘋果（Apple）似乎聽到這群用家的訴求，正測試一項功能讓用家即使戴上口罩時也能使用Face ID進行解鎖。

據《The Verge

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