形容新特首 唐英年「大包圍」 政治版 2022/01/31 分享： 新一屆特首選戰形勢未明，全國政協常委唐英年昨日採取大包圍策略，以「虎媽」或「虎爸」形容新特首，實行男女通殺。 虎媽或虎爸 須聚焦民生問題 唐英年昨為香港的經濟、政治及文化發展送上祝福，但當提及下任特首時就 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 霍啟剛郭晶晶 炮製餃子解鄉愁？ 2022/01/29 霍啟剛郭晶晶 炮製餃子解鄉愁？ 洪門宴風波 蕭澤頤：與洪為民無私交 2022/01/28 洪門宴風波 蕭澤頤：與洪為民無私交 資審會開綠燈 1463人可投票選特首 2022/01/27 資審會開綠燈 1463人可投票選特首 除口罩解畫 林鄭：讓市民感受我情緒 2022/01/26 除口罩解畫 林鄭：讓市民感受我情緒 立會議員今綵排 隨時「遙距開會」 2022/01/25 立會議員今綵排 隨時「遙距開會」 唐英年 曾鈺成 政治 葉劉淑儀 趙立堅 李梓敬 社會民生