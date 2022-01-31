形容新特首 唐英年「大包圍」

新一屆特首選戰形勢未明，全國政協常委唐英年昨日採取大包圍策略，以「虎媽」或「虎爸」形容新特首，實行男女通殺。

虎媽或虎爸 須聚焦民生問題

唐英年昨為香港的經濟、政治及文化發展送上祝福，但當提及下任特首時就

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