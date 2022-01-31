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上水廣場PopWalk天晉滙餐飲推廣送百萬大獎 「嘗美食‧淘金樂」

行政人員版 04:00 2022/01/31

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新年假期想偷懶唔煮飯，黛安收到風，新地旗下上水廣場同PopWalk天晉滙，即日起至3月31日將攜手推出「嘗美食．淘金樂」餐飲主題推廣，共送出The Point會員積分同現金優惠券高達$100萬，期內只要去2間商場旗下逾40間餐飲食肆並消費滿$100，即可挑戰一次小遊戲，完成指定關卡即送$20美食滋味優惠券同$50超市或商戶現金券，隨時贏走高達$900獎賞㗎。

外賣消費滿$100 可得美食優惠券

黛安聽講，只要憑即日單一餐飲電子消費滿$100，就可去上水廣場L5、PopWalk 2期中庭及Ocean PopWalk海天晉滙地下正門玩遊戲，再按贏出嘅點數喺關卡棋盤上前進，踏中獎品格，即可贏取唔同獎賞，例如The Point會員積分、美食優惠券及精品等。

另The Point by SHKP會員即日起至下月28日，每晚6點後幫襯上水廣場（2至5樓）同Ocean PopWalk海天晉滙任何食肆外賣自取，即日單一電子消費滿$100，即可換領$100滋味美食優惠券，仲可賺取The Point積分呀，黛安都要把握機會去換領先。

本文轉載自《晴報

上水廣場不少食肆如八番麵工房deluxe均推出外賣優惠

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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