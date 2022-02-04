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魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？

副刊版 2022/02/04

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干邑好還是威士忌好？新年向長輩拜年，如果有這個抉擇難題也不奇怪。因為一直以來在香港，干邑都是年長一輩喜歡嗒兩杯的心頭好。但近年威士忌似乎趕過頭來，炒賣風熾熱，連後生仔也對它趨之若鶩。

但看過干邑品牌

...

欄名 : Wine

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