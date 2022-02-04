魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ 副刊版 2022/02/04 分享： 干邑好還是威士忌好？新年向長輩拜年，如果有這個抉擇難題也不奇怪。因為一直以來在香港，干邑都是年長一輩喜歡嗒兩杯的心頭好。但近年威士忌似乎趕過頭來，炒賣風熾熱，連後生仔也對它趨之若鶩。 但看過干邑品牌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 2022/01/14 Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 2021/12/31 米芝蓮2星中菜營致會館 首推威士忌之旅配招牌粵菜 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 2021/12/17 馬爹利置地廣場限定店 投入虛擬之旅。干邑調配體驗 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 2021/11/26 Macallan新系列Harmony Collection以朱古力打頭陣 K11 MUSEA特設展覽 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 2021/11/12 Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 威士忌 法國 蘇格蘭 農曆新年 視覺藝術 日本 品牌 設計 上海 雞尾酒