美利酒店新任副行政總廚推出新美饌 副刊版 2022/02/04 分享： 酒店逢有新廚上任，也會一展身手。就如美利酒店新任副行政總廚Fernando Gojan也不例外，他於酒店餐廳The Tai Pan設計了一系列佳餚，加入了討喜的亞洲風味元素，使餐廳的菜式選擇更豐富。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山 2022/01/31 【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》 2022/01/24 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》 精選城中4款 矜貴新春禮籃 2022/01/21 精選城中4款 矜貴新春禮籃 維港靚景餐廳品嘗中西創意賀年菜 2022/01/21 維港靚景餐廳品嘗中西創意賀年菜 半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 2022/01/14 半島首推鮑魚 XO醬蘿蔔糕 賀年禮盒靈感來自虎頭鞋 酒店 餐廳 澳洲 亞洲 菜式 魚 食譜 蛋 海鮮 廚師