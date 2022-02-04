美利酒店新任副行政總廚推出新美饌

酒店逢有新廚上任，也會一展身手。就如美利酒店新任副行政總廚Fernando Gojan也不例外，他於酒店餐廳The Tai Pan設計了一系列佳餚，加入了討喜的亞洲風味元素，使餐廳的菜式選擇更豐富。

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