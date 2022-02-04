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在空中的這一秒Piaget

副刊版 2022/02/04

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就算今年農曆新年無聚餐，對筆者而言，只要望到Piaget（伯爵）EXTRAORDINARY LIGHTS全新高級珠寶系列，仍會感點點超浪漫勁溫馨的暖意。只因伯爵旗下的珠寶設計師，把半空的一角一秒凝着，

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欄名 : Jewelry

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