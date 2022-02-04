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Louis Vuitton 閃着智能的霸氣

副刊版 2022/02/04

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意料之外，智能手錶原來是疫市奇葩，有調查顯示2021年上半年全球智能手錶市場增長率上升37.3%，智能手機只有6.9%，難怪它隨即成為各大品牌兵家必爭之地。

2022年一開首，Louis Vuitton

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欄名 : Watch

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