港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師

學習外語最重要的是培養興趣，香港中文大學專業進修學院應用日語高級文憑學生蔡孆嬋及吳卓霖，二人懷抱對日語的熱誠，不僅獲香港日本語教育研究會頒發獎學金，更分別升讀香港大學、日本長崎外國語大學，向自己訂下的

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