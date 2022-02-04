港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 副刊版 2022/02/04 分享： 學習外語最重要的是培養興趣，香港中文大學專業進修學院應用日語高級文憑學生蔡孆嬋及吳卓霖，二人懷抱對日語的熱誠，不僅獲香港日本語教育研究會頒發獎學金，更分別升讀香港大學、日本長崎外國語大學，向自己訂下的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 今日 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 今日 52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 2022/01/31 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 黃埔餐廳酒吧FABRIK 聯乘荷蘭植系肉推出限定餐單 2022/01/31 黃埔餐廳酒吧FABRIK 聯乘荷蘭植系肉推出限定餐單 利園二期地庫 變身一站式美食勝地 2022/01/29 利園二期地庫 變身一站式美食勝地 香港 日本 中學 畢業 香港中文大學 高級文憑