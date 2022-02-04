說到負面情緒，很多人都想到生氣、悲傷、憂鬱等，但都忽略了一種殺傷力非常重的情緒，它就是「怨」。怨，是一種很深層、很多毒素、很潛藏，又可以累積在身體很久的負能量和負情緒種子。這個怨，有些人一背就背好幾十年，可能是對一個朋友、一位前度、家人或父母懷有一種抱怨或怨恨，心結就是經常往「他／她為甚麼傷害我？」「我為何有這樣的父母兄弟姊妹？」「點解我咁命苦？」……這些問題一直鑽。活了好幾十年了，鑽夠未呢？

去到下半場，是邁進另一個階段，一定要健康、開心地活着，帶着那個「怨」的情緒和思維，是持續地日日為自己的身體增加多餘的垃圾和負荷。一日不把那個怨結放下和化解，那再做多幾場運動、瑜伽、冥想或吃多少補品、掉多少東西斷捨離，都是枉然。因為心裏因怨而累積的毒素，一直卡在身體，久而久之，病就這樣給怨出來了。

不是說所有病例都是這樣，但在Psychosomatic心身醫學的領域中，不少癌症病人都與「怨恨」情緒有關連。因此，人生第一件事要學習放下和斷捨離的，並非外在東西，而是藏在心深處的怨念和怨氣，當然，人與人之間都講緣份，不能特別孝順、不能特別鍾愛、不能特別投契的，冥冥中有其前因後果或前世今生，那就順其自然毋須強求，但至少我們可做到的，是停止那個怨繼續在心裏滋生。

據我觀察，帶有「怨氣」的人，思維很慣常地問「點解？」「點解係我？」「點解我咁唔好彩？」點解？點解？點解？有些問題，其實問多一百次，我們都無法知曉答案，可能要等到他朝有機會與上帝相會，才會大悟。再看問題，全部都只是圍繞着我、我、我，如此思維，是很難快樂的。與其日日問「點解」，把焦點放在問題上兼無限放大，不如試下換一換思維，問下「點解決？」，着眼於解決問題的辦法上；前者是消極、抱怨的思維，後者則是積極、向前的思維，「點解」vs「點解決？」僅一字之差，分別可大。

「不怨」，是人生一大學習課題，真正快樂不可能心有怨念。願新年伊始，我們的心田都充滿美好的種子。