52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛

晚市禁堂食令仍維持，宅在家自煮又再成為生活日常。位於佐敦的日式燒肉店「52℃Medium Rare」特別推出抗疫外賣燒肉套餐，分別有2人和4人之選，讓大家跟好友或家人都能夠安坐家中享受燒肉樂趣。

套餐食

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