52°c Medium Rare推外賣燒肉套餐 安坐家中嘆日本A5和牛 副刊版 2022/02/04 分享： 晚市禁堂食令仍維持，宅在家自煮又再成為生活日常。位於佐敦的日式燒肉店「52℃Medium Rare」特別推出抗疫外賣燒肉套餐，分別有2人和4人之選，讓大家跟好友或家人都能夠安坐家中享受燒肉樂趣。 套餐食 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 今日 Vive Cake Boutique X 人氣LuLu豬 推出新春限定甜點 港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 今日 港生獲獎學金赴日升學 盼留日發展當語言老師 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 2022/01/31 山頂愛情祈願裝置 浪漫維港景打卡冧冧 黃埔餐廳酒吧FABRIK 聯乘荷蘭植系肉推出限定餐單 2022/01/31 黃埔餐廳酒吧FABRIK 聯乘荷蘭植系肉推出限定餐單 利園二期地庫 變身一站式美食勝地 2022/01/29 利園二期地庫 變身一站式美食勝地 品牌 設計 食品 農曆新年 外賣 蛋糕 朱古力 牛肉 玩具 雞肉